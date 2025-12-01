Ehrung für Engagament in Magdeburg Lob für den Magdeburger Mäuseturm: Gastronomie statt Verfall
Ein altes Schöpfwerk an der Elbe in Magdeburg hat eine neue Bestimmung bekommen. Engagement und Durchhaltevermögen der Bauherren werden jetzt gewürdigt.
01.12.2025, 06:15
Magdeburg. - Der Magdeburger Mäuseturm ist zurück – und mit ihm ein Stück Stadtgeschichte, das lange verloren schien. Für seine gelungene Transformation erhielt das Projekt eine Lobende Anerkennung beim Architekten- und Ingenieurpreis „Bauwerk des Jahres 2024“. Die Auszeichnung würdigt ein Vorhaben, das gleichermaßen Mut, Durchhaltevermögen und baukulturelles Bewusstsein zeigt.