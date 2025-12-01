weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Ehrung für Engagament in Magdeburg: Lob für den Magdeburger Mäuseturm: Gastronomie statt Verfall

Ehrung für Engagament in Magdeburg Lob für den Magdeburger Mäuseturm: Gastronomie statt Verfall

Ein altes Schöpfwerk an der Elbe in Magdeburg hat eine neue Bestimmung bekommen. Engagement und Durchhaltevermögen der Bauherren werden jetzt gewürdigt.

Von Martin Rieß 01.12.2025, 06:15
Der Mäuseturm Magdeburg ist nun ein Restaurant.
Der Mäuseturm Magdeburg ist nun ein Restaurant. Foto: David und Melanie Gängel

Magdeburg. - Der Magdeburger Mäuseturm ist zurück – und mit ihm ein Stück Stadtgeschichte, das lange verloren schien. Für seine gelungene Transformation erhielt das Projekt eine Lobende Anerkennung beim Architekten- und Ingenieurpreis „Bauwerk des Jahres 2024“. Die Auszeichnung würdigt ein Vorhaben, das gleichermaßen Mut, Durchhaltevermögen und baukulturelles Bewusstsein zeigt.