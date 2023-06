In einem Magdeburger Autohaus brannten mehrere Fahrzeuge - nicht zum ersten Mal. Schon 2020 standen zwei Autos in Flammen. Jetzt äußert sich die Polizei zum aktuellen Stand der Ermittlungen.

Magdeburg: Erneuter Brand in Autohaus - War es Brandstiftung?

Der Tag nach dem Feuer in einem Autohaus in Magdeburg: Dieser Kleinbus brannte komplett aus.

Magdeburg - Es war kurz nach Feierabend am Mittwoch, 28. Juni 2023, und die letzte Mitarbeiterin des Autohauses am Neuen Sülzeweg gerade auf dem Heimweg, als sie die große Rauchwolke sah. Weithin sichtbar stieg diese in den Abendhimmel. Die Feuerwehr eilte vor Ort und konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern.