Magdeburg bleibt über Marke von 10.000 Arbeitslosen

Sinkt in Magdeburg die Zahl der Arbeitslosen unter 10.000? Die Antwort für August 2021 lautet: nein. Die Corona-Krise sei noch nicht vorbei, so die Arbeitsagentur.

Symbol der Agentur für Arbeit in Magdeburg.

Magdeburg - Ein wenig Hoffnung hatte sich schon breit gemacht: Im Juli 2021 schienen die schwersten Folgen der Corona-Krise auch dank der umfangreichen Unterstützung für in Not geratene Betriebe durch Kurzarbeitergeld überwunden, und die Zahl der Arbeitslosen sank wieder in Richtung der Marke von 10000. Unterschritten worden war dieser Wert erstmals seit vielen Jahren im Jahr 2019.

Doch auch der August brachte nicht den Schritt unter diese Zahl. Mit 10.022 lag die Zahl der betroffenen Menschen um ganze 22 über dem markanten Wert, wie aus den von der Agentur für Arbeit veröffentlichten Zahlen hervorgeht.

Im Einzelnen sank im August ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat Juli um 83 Frauen und Männer auf den Wert von 10.022. Die Arbeitslosenquote betrug 8,0 Prozent. Im Vorjahr betrug die Arbeitslosenquote 9,9 Prozent. Zu diesem Zeitpunkt waren 12.320 Menschen in Magdeburg arbeitslos gemeldet.

Corona-Epidemie ist noch nicht vorbei

„Die Corona-Epidemie ist noch nicht beendet, das Risiko erneuter Auswirkungen auf arbeitsmarktliche Entwicklungen besteht also fort“, so Matthias Kaschte, Vorsitzender des Vorstands der Agentur für Arbeit in Magdeburg. Mit ihren Leistungen werde die Agentur aber bei Bedarf schnell helfen und unterstützen.

Dass der Aufschwung am Arbeitsmarkt sehr gedämpft ausfiel, ist laut Matthias Kaschte indes eher normal. Er erläutert: „Zuletzt ist die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen, die nach der Ausbildung einen Job suchen, gestiegen. Das ist aber eine im August übliche Entwicklung.“

Auch wenn der Anteil der jungen Menschen an den Arbeitslosen nicht sonderlich groß ist, kann man beim Blick in die Statistik diesen Sprung nachvollziehen: Waren im Juni in Magdeburg noch 222 Menschen zwischen 15 und 25 arbeitslos gemeldet, stieg die Zahl im Juli bereits auf 285, um dann im August einen Satz auf 463 zu machen. Immerhin sind dies aber noch 75 weniger als im August des vergangenen Jahres.

Um diese jungen Menschen müsse man sich aber keine sonderlich großen Sorgen machen: „Wir gehen hier von einer zügigen Vermittlung aus, da Fachkräfte weiterhin gesucht werden. Der hohe Stellenbestand macht dies deutlich“, erklärt Matthias Kaschte weiter.

Ein Blick auf die künftigen Auszubildenden lässt erahnen, dass der Bedarf nach Nachwuchs nicht abebben wird. Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2020 meldeten sich im Bezirk der Agentur für Arbeit Magdeburg, zu dem neben der Landeshauptstadt auch die Landkreise Börde und Jerichower Land gehören, 2087 Bewerber für Berufsausbildungsstellen. Das sind 223 weniger als im Vorjahreszeitraum. Zugleich gab es aber 2920 Meldungen für Berufsausbildungsstellen, das entspricht einem Plus von 353. Ende August waren 400 Bewerber noch unversorgt und 865 Ausbildungsstellen noch unbesetzt.