Magdeburg - Schranke zu: Magdeburgs neuer City-Tunnel ist aktuell (30. Juni 2023, Stand 14 Uhr) gesperrt. Autofahrer, die aus Richtung Stadtfeld in die Innenstadt und anders herum durch die Röhren fahren wollen, stehen vor verschlossener Schranken.

Magdeburger City-Tunnel: Vollsperrung für Autofahrer nach technischem Defekt

Auch der Verkehr, der vom Magdeburger Ring kommend in Richtung Zentralen Omnibusbahnhof am Tunnel abbiegen, werden von einer geschlossenen Schranke ausgebremst. Etwa seit 13 Uhr ist der Tunnel dicht. Was ist der Grund?

Lesen Sie auch: Mit Video: Nach acht Jahren Bauzeit - Magdeburger City-Tunnel ist eingeweiht

Das kann sich die Stadtverwaltung im Moment auch nicht erklären. „Es liegt ein technischer Fehler vor. Derzeit wird nach dem Grund für den Fehler gesucht und daran gearbeitet ihn so schnell es geht zu beheben“, sagte eine Stadtsprecherin auf Nachfrage.

Bauarbeiten sorgen für Tempo 30 am City-Tunnel Magdeburg

Bereits am Vormittag galt im Tunnel in Fahrtrichtung Innenstadt vorübergehend eine Tempo-30-Begrenzung. An der Tunnelausfahrt auf Höhe des City-Carré waren drei Bauarbeiter mit augenscheinlich kleineren Arbeiten an der Tunnelwand beschäftigt.