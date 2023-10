Mehrere Wochen musste das Bowlingcenter "Bowl and Fun" wegen Renovierungsarbeiten geschlossen bleiben. Ab wann wieder gebowlt werden kann und welche Neuerungen auf die Besucher wartet.

Mit Video: Hier kann in Magdeburg wieder gebowlt werden

Marko Dietel ist Geschäftsführer von „Bowl and Fun“ in Magdeburg. Der Volksstimme berichtet er, warum das Bowlingcenter mehrere Wochen geschlossen bleiben musste.

Magdeburg - Wochenlang herrschte im Bowlingcenter „Bowl and Fun“ in Magdeburg Baustelle. Hinter verschlossenen Türen wurden den ganzen Sommer lang fast alle Räume renoviert. Nachdem nun die wichtigsten Arbeiten abgeschlossen sind, feiert das Team am Donnerstag, 5. Oktober 2023, die offizielle Wiedereröffnung.

Der Umbau sei dringend nötig gewesen, erzählt Geschäftsführer Marko Dietel. Denn die Anlage ist mittlerweile etwa 30 Jahre alt – die Technik sei also veraltet gewesen, außerdem gebe es keine Ersatzteile mehr auf dem Markt. „Wenn man nicht investiert, bleibt man irgendwann auf der Strecke“, erklärt er.

Das Bowlingcenter "Bowl and Fun" feiert am 5. Oktober die Wiedereröffnung in Magdeburg. (Kamera: Romy Bergmann, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Renovierungsarbeiten im Magdeburger Bowlingcenter wurden teurer, als erwartet

Etwa 350.000 Euro flossen in die Renovierungsarbeiten. Davon wurden unter anderem die Bowlingbahnen und alle Sitzmöglichkeiten erneuert, außerdem wurde die Beleuchtung auf LED umgestellt. Eigentlich hätten sie gerne noch mehr renoviert, erzählt Dietel. Doch die steigenden Materialkosten hätten das nicht hergegeben.

„Die Planung für den Umbau war letztes Jahr im Sommer. Wir mussten also mit einem Jahr Vorlaufzeit die Planung abschließen. Damals hatten wir natürlich ganz andere Preise gehabt.“ So sind ein paar Renovierungspläne auf der Strecke geblieben, wie beispielsweise der Fußboden im Dart- und Billardbereich.

Startschwierigkeiten bei inoffizieller Eröffnung

Bereits Ende September hatten sie ihre Bowlingbahnen für die ersten Besucher wieder geöffnet. Das sei aber erst das „Soft opening“, also die inoffizielle Eröffnung des Bowlingcenters gewesen, erklärt Dietel. Zu diesem Zeitpunkt habe aber noch nicht alles einwandfrei funktioniert. „Das war schlimm. Das war wirklich schlimm“, erinnert sich der 56-Jährige.

Ein paar Bahnen hätten nicht richtig gezählt, bei anderen sei das Licht ausgefallen oder eine Schraube abgefallen. „Wir wussten, dass nicht alles gleich funktionieren wird und deshalb haben wir erst einmal aufgemacht und geschaut, was wir noch nachstellen mussten.“

Ein Blick in die neue Sitzecke im Bowlingcenter. Foto: Romy Bergmann

Die Startschwierigkeiten seien mittlerweile behoben wurden. Die offizielle Wiedereröffnungsfeier kann also wie geplant stattfinden. Ab Freitag, 6. Oktober 2023, kann es dann laut Geschäftsführer Dietel für die Besucher „richtig losgehen“.