Handball champions League Magdeburg feiert seine SCM-Helden - die schönsten Fotos vom Empfang am Rathaus

Nach dem Pokal-Krimi und dem Sieg des SC Magdeburg in der Champions League 2023 wird am Montag in Magdeburg gefeiert. Die Handballer tragen sich in das Goldene Buch der Stadt ein und jubeln ihren Fans vom Balkon zu.