Magdeburg findet Platz für 880 Ukrainer an den Schulen

In Magdeburg mussten Hunderte Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an Schulen untergebracht werden.

Magdeburg - In Magdeburg hat das Schuljahr vor wenigen Wochen begonnen. Dieses Mal hatten die Schulen wie die Magdeburger Schulverwaltung im Vorfeld eine Herkulesaufgabe zu bewältigen: Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind Millionen von Flüchtlingen in der Ukraine selbst und in Europa unterwegs – und einige Tausend von ihnen sind auch in Magdeburg gelandet. Unter ihnen auch rund 1200 Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter. Nachdem zunächst mit Ankunftsklassen und privaten Initiativen deren Unterricht sichergestellt werden konnte, galt für sie aber mit Beginn des neuen Schuljahres die reguläre Schulpflicht.