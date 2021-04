Magdeburg gedenkt der Corona-Opfer - Fahnen auf Halbmast

Mehr als 100 Magdeburger sind bisher an beziehungsweise mit dem Coronavirus gestorben. Am 18. April 2021 werden die Fahnen deshalb auf Halbmast gesetzt.

Magdeburg. Auch Magdeburg erinnert an die Verstorbenen in der Corona-Pandemie. Am Sonntag gibt es eine bundesweite Gedenkveranstaltung. Am selben Tag werden die Fahnen in der Landeshauptstadt auf Halbmast gesetzt, teilte die Stadt mit.

Mindestens 123 Magdeburger sind bislang mit dem Coronavirus gestorben. Die Statistik musste wegen unzureichender Meldungen zuletzt um 26 Fälle nach oben korrigiert werden.

Wegen der Einschränkungen konnten sich Angehörige oder Freunde oftmals nicht ausreichend verabschieden. Meist wurden die im Sterben Liegenden vom medizinischen Personal in ihren letzten Stunden begleitet. Ein persönlicher Abschied der Familie war kaum möglich.