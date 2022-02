Magdeburg gegen Krieg: Mahnwache und Friedensgebet für die Ukraine

Ein Zeichen der Solidarität: Mit einer Mahnwache auf dem Rathausplatz am Donnerstag machten die Mitglieder des Magdeburger Stadtrates auf die „verheerende Situation“ in der Ukraine aufmerksam.

Magdeburg - Kopfschütteln, Enttäuschung und Schock in Magdeburg - die Berichte über den russischen Angriff auf die Ukraine bewegen auch hier die Bürger: Mitglieder des Magdeburger Stadtrates, der Vorsitzende des Magdeburger Stadtrates und die Kirche reagieren auf die aktuelle Situation in der Ukraine.

Mahnwache am Rathaus in Magdeburg

In Form einer Mahnwache am Donnerstag um 13.30 Uhr setzten die Politiker ein Zeichen der Solidarität: "Mit den Bürgerinnen und Bürger von Magdeburgs Partnerstadt Saporischschja, sowie für Frieden, Freiheit und die Einigkeit Europas", hieß es zuvor in einer Mitteilung der CDU-Fraktion Magdeburg. "In Gedanken sind wir auch bei unserer Magdeburger Partnerstadt Saporoshje in der Ukraine", reagierte am Donnerstagmorgen in einem Tweet die GRÜNE Magdeburg.

Auch uns erschüttern die Ereignisse in der #Ukraine. In einer gemeinsamen Soli-Kundgebung haben sich Stadträt*innen versammelt. Es handelte sich um eine überparteiliche Friedensbotschaft an unsere Partnerstadt in der Ukraine Saporoshje.

Die Landeshauptstadt und Saporoshje liegen 1.662 km voneinander entfernt. Die offizielle Städtepartnerschaft besteht seit dem 29. Mai 2008. Zu Beginn der Ratssitzung betont Ratsvorsitzender Alexander Pott erneut: „Der Stadtrat erklärt sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine und der Partnerstadt.“

Freitag: Friedensgebet im Magdeburger Dom

Zu einem Friedensgebet am Freitag, den 25. Februar, um 18.00 Uhr im Magdeburger Dom laden zusätzlich der Domprediger Jörg-Uhle Wettler und sein Partnerkollege Daniel Rudloff von St. Sebastian ein.

"Das ist alles gerade sehr bitte - was in der Welt passiert und sich im Brennglas Ukraine bündelt", so Jörg-Uhle Wettler in der Mitteilung. Um 18.00 Uhr sollen als Zeichen der Solidarität alle Glocken in der Stadt läuten. "Die Welt ins Gebet zu nehmen ist auch eine politische Tat", heißt es abschließend.