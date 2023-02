Neues Hochhaus mit Wohnungen am Neustädter See geplant

Die Hochhäuser am Neustädter See in Magdeburg sollen Zuwachs bekommen.

Magdeburg - Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg (Wobau) und die MWG-Genossenschaft planen gemeinsam die Entwicklung eines neuen Wohnquartiers am Neustädter See. Ihre Ideen stellten sie in der Sitzung der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) des Stadtteils vor. Dabei ging es aber nicht nur um die Pläne für neue Mehrfamilienhäuser an Schrotebogen und Brunnenhof.