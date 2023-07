Der Umzug der Magdeburger Ausländerbehörde in die Neue Neustadt ist beschlossen. Die Anwohner wünschen sich dafür mehr Einsatz der Stadt gegen Müll und Lärm. Erste Ansätze gibt es.

Der Stadtteil Neue Neustadt in Magdeburg steht weiter im Fokus, was Müll und Lärm angeht.

Magdeburg - Nach der großen Bürgerversammlung zum Umzug der Ausländerbehörde in die Neue Neustadt gab es am 29.Juni 2023 noch einmal eine kleinere Version. Magdeburgs Ordnungsbeigeordneter Ronni Krug war zur Sitzung der Gemeinwesenarbeitsgruppe des Stadtteils gekommen, um sich erneut den Fragen der Anwohner zu stellen. Die sich ebenfalls erneut im Kern nicht unbedingt um das Amt als solches, sondern eher die allgemeine Situation in der Neustadt drehten.