Magdeburg reserviert fast 400 Hektar Land für Giga-Chipfabrik

Die Landehauptstadt Magdeburg rüstet sich mit Flächenkäufen für eine Großansiedlung auf Ackerland am südwestlichen Stadtrand.

Der weltweit agierende US-Halbleiterhersteller Intel - hier sein Firmenlogo - plant eine Giga-Chipfabrik in Deutschland. Nur noch zwei Standorte sollen im Rennen sein, darunter Magdeburg.

Magdeburg - Magdeburg hofft auf den großen Wurf in Sachen Ansiedlung und rollt den roten Teppich aus – in Form mundgerecht servierten Industriebaulandes in Größenordnungen und verkehrlich günstiger Lage. Hier könnte „Intel“ seine Gigafabrik zur Chipproduktion errichten.