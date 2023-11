Bauen und Verkehr Mit Video: Magdeburgs schlimmster Schmuddelbahnhof: Ein Ende ist in Sicht Der wohl schmuddeligste Bahnhof in Magdeburg soll endlich eine echte Chance erhalten. Wie der Eigentümer das erreichen will, welche Rolle das Land dabei spielt und welche Magdeburgerin mitmischt. Mehr dazu auch im Video. Von Stefan Harter

Das Empfangsgebäude des Bahnhofs Magdeburg-Neustadt ist in einem bedauernswerten Zustand. Foto: Stefan Harter

Magdeburg - Vom Schandfleck zum Zukunftsbahnhof – das ist es, was sich Christian Schulz als Eigentümer und Janine Koska als künftige Betreiberin für den Bahnhof Magdeburg-Neustadt vorgenommen haben. Denn nach vielen Jahren des Leerstands und des Verfalls soll das denkmalgeschützte Empfangsgebäude nun tatsächlich saniert werden.

Damit das möglich wird, überreichte Sebastian Putz, Staatssekretär im Kultusministerium, am 15. November 2023 einen Förderbescheid über 677.700 Euro an den Unternehmer aus Tangermünde, der bereits den Bahnhof in Salzwedel erfolgreich wiederbeleben konnte.

Zukunftsort mit modernen Arbeitsplätzen, Mini-Supermarkt und Bistro

Gleiches will Christian Schulz nun auch in Magdeburg erreichen und setzt dabei auf die hiesige Geschäftsfrau Janine Koska, die mit dem Palais f am Fürstenwall eine Tagungslokalität führt. Unter dem Namen „hej!“ soll der Neustädter Bahnhof zu einem Zukunftsort umgebaut werden, „der bundesweit für Schlagzeilen sorgen soll“, sagt sie selbstbewusst.

Lesen Sie auch: Kommentar zum Bahnhof Magdeburg-Neustadt: Höchste Eisenbahn

Co-Working-Arbeitsplätze, die zeitweise angemietet werden können, sollen im Dachgeschoss entstehen, das als erste Maßnahme mit den Landesfördermitteln ausgebaut werden wird. In der Empfangshalle sind unter anderem ein Rund-um-die-Uhr-Supermarkt und ein Bistro angedacht. Außerdem sollen sich die Leute dort wieder gern aufhalten, sagt sie.

Finale Verhandlungen über Fördergeld für neue Empfangshalle

Aktuell ist das nur schwer vorstellbar, weil sich nur die Tauben wohlfühlen. Doch damit auch die Halle und angrenzende Räume wie die ehemalige Kneipe saniert werden können, sind noch letzte Verhandlungen mit der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (Nasa) GmbH notwendig, die ebenfalls Fördergeld dafür bereitstellen wird. Denn schließlich sollen sich auch die Fahrgäste der Bahn wieder dort willkommen fühlen. So wird es auch eine öffentliche Toilette geben, die derzeit riechbar fehlt.

Mit den Arbeiten im Dachgeschoss soll Anfang 2024 begonnen werden. Mindestens bis 2027 sollen diese andauern, unter anderem da denkmalgerecht gearbeitet werden muss. Idealerweise können parallel die Arbeiten im unteren Bereich beginnen, so Schulz. Dort schweben Janine Koska auch Veranstaltungen wie Lesungen, Messen und Märkte vor. Durch eine Trennwand kann die Halle künftig vom Tunnel abgetrennt werden, der zu den Gleisen führt. Dort wird es auch einen separaten Nachtzugang für Fahrgäste geben.

Nach dem Hauptbahnhof meistgenutzter Haltepunkt in Magdeburg

Die Deutsche Bahn hatte gerade erst angekündigt, ihrerseits die Bahnsteige am Neustädter Bahnhof in den kommenden Jahren umfangreich auszubauen. Es handelt sich nach dem Hauptbahnhof um den meistgenutzten Halt in Magdeburg mit gut 3.000 Fahrgästen pro Tag.

Der Neustädter Bahnhof war in den 2000er Jahren von der Deutschen Bahn wie viele weitere Bahnhöfe an eine Investmentgesellschaft verkauft worden. Diese hatte ihn später an einen Unternehmer aus der Region weiter veräußert. Der hatte jahrelang daran gearbeitet, ein Sportstudio dort einzurichten, jedoch ohne Ergebnis.

Schließlich erwarb Christian Schulz 2021 das marode Gebäude und kündigte dessen Sanierung an.