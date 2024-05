Täter weiter flüchtig Nach Schüssen in Magdeburg: Polizei hängt Fahndungsplakate auf

Bei der Suche nach dem Mann, der am Montag eine Frau in Magdeburg niedergeschossen hat, setzt die Polizei jetzt auch auf Fahndungsplakate. Sie wurden rund um den Tatort in Fermersleben aufgehängt.