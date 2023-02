In Magdeburg sollen an fünf Standorten zusätzliche Stellflächen für Carsharing ausgewiesen werden. Das fordert die SPD-Fraktion. Was die Stadtverwaltung davon hält.

Magdeburg - Das Carsharing, also das gemeinsame Nutzen eines Autos durch mehrere Personen, soll in Magdeburg ausgeweitet werden. Dafür spricht sich die SPD-Ratsfraktion aus. Sie will, dass an fünf Standorten im Stadtgebiet anbietergebundene Carsharing-Stellplätze mit Ladeinfrastruktur ausgewiesen werden. Das sagt die Stadtverwaltung dazu.