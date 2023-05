Am Sonnabend, 6. Mai, hat sich am Vormittag eine Rettungsaktion an der Magdeburger Strombrücke ereignet. Bei der Übung der Feuerwehr ist ein Mann aus der Strömung der Elbe gezogen und ein Bauarbeiter, der am Seil hing, von der Höhenrettung in Sicherheit gebracht worden. Spontan hat eine dritte Rettung stattgefunden.

