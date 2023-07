Ein Schaufenster in Blau-Weiß und mit Utensilien des 1. FCM zieht in Magdeburg-Stadtfeld neuerdings die Blicke auf sich. Ein Magdeburger Bestattungshaus kommt besonderen Wünschen verstorbener Fans nach. Ruhe in Frieden in Stadionnähe - sogar spezielle Gräber gibt es in anderen Städten.

Geschäftsführer Adam Wolski vor dem Schaufenster von Abel-Bestattungen in Magdeburg. „Wir erfüllen gern den letzten Wunsch von FCM-Fans“, sagt er. In den Händen hält der Bestatter ein Prospekt mit Fußball-Urnen, die von Herstellern in mehreren Farben angeboten werden.

Magdeburg - „Einmal – immer“, prangt in großen Lettern auf der Fahne des 1. FC Magdeburg, die gut sichtbar im Schaufenster hängt. Es ist der Treueschwur Tausender Fans des FCM, der – so hoffen sie – auch in der neuen Saison erfolgreich Zweitligafußball spielen wird. Unter der Fahne schön drapiert: Ein FCM-Hut, ein paar Tischfähnchen, Sticker und – als Blickfang auf weißem Podest samt Schal – ein großer Fußball. Da reibt sich manch einer am Fenster verwundert die Augen: Es ist eine Urne! Ja, das gibt es auch, nicht nur in Blau-Weiß, auch in anderen Vereinsfarben Gelb-Schwarz oder Rot-Weiß, wie Bestatter Adam Wolski im Katalog zeigt.