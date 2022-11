Magdeburg-Stadtfeld: Bürgerverein kritisiert Schließung von Postfiliale

Die Schließung der Postbank-Filiale in Magdeburg-Stadtfeld und der einhergehende Wegfall von Dienstleistungen der Deutschen Post wird vom Bürgerverein kritisiert.

Eine Archivaufnahme der Postbank-Filiale in Magdeburg-Stadtfeld. Ihre Schließung wird nun kritisiert.

Magdeburg - Im März 2022 hatte die Postbank-Filiale in Magdeburg-Stadtfeld ihre Türen für immer geschlossen hatte. Auch wer die Angebote der Deutschen Post nutzen wollte, konnte dies dort nicht mehr tun. Stattdessen werden diese seitdem in einem Geschäft in der Maxim-Gorki-Straße angeboten.