In Magdeburg-Stadtfeld ist ein neuer Streetworker im Einsatz. Er sucht das Gespräch mit Jugendgruppen und vermittelt bei Konflikten mit Anwohnern. Am Schellheimerplatz wartet bereits Arbeit.

Der Schellheimerplatz in Magdeburg wird ein Einsatzort für den neuen Streetworker sein.

Magdeburg - Mit Michael Werner stellte sich am 23. Mai 2023 der neue Streetworker für den Stadtteil in der Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit (GWA) Stadtfeld-Ost vor. Als ob Magdeburgs bevölkerungsreichster Stadtteil noch nicht genug Arbeit bieten würde, ist er außerdem auch für Stadtfeld-West, Diesdorf, Sudenburg, Lemsdorf und Ottersleben zuständig. Entsprechend könne er auch nur eingeschränkt Präsenz in Stadtfeld zeigen, wie er erklärte: „Es ist nicht möglich, jeden Abend da zu sein.“