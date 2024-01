Ein Tumor von gewaltigen Ausmaßen ist in Magdeburg aus einer 24 Jahre alten Frau entfernt worden. Er hatte das Gewicht eines großen Kindes.

Magdeburg/US - Ärzte der Universitätsfrauenklinik Magdeburg haben einen riesigen Eierstock-Tumor aus einer jungen Frau entfernt. Die Geschwulst hatte das Gewicht eines großen Kindes.

Bei dem 32 Kilo schweren Tumor soll es sich um ein gutartiges Zystadenom gehandelt haben, das sich über einen längeren Zeitraum unbemerkt entwickelte, heißt es von Seiten der Klinik. Die 24 Jahre alte Frau habe Hilfe in der Universitätsfrauenklinik Magdeburg gesucht, weil sie unter Atemnot, Schweregefühl und Gewichtsverlust durch die eingeschränkte Nahrungsaufnahme gelitten habe.

Der Eierstocktumor hatte die Schwere eines Jugendlichen. Foto: Universitätsfrauenklinik Magdeburg

In der Klinik sei festgestellt worden, dass der Tumor beträchtliche Ausmaße angenommen habe und dringend entfernt werden musste. Bei der Operation sei schließlich festgestellt worden, dass er bereits Verwachsungen am Darm und am Bauchnetz hatte. Die Operation verlief trotz allem erfolgreich und ohne Komplikationen.

Der selten riesige 32-Kilo-Tumor habe vollständig entfernt werden können, heißt es. Die Patientin hätte die Klinik bereits nach einer Woche wieder verlassen.