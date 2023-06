Magdeburg - Am Donnerstag, 8. Juni 2023, um 18 Uhr sind interessierte Magdeburger in den Hörsaal 6 der Otto-von-Guericke-Universität (Gebäude 44) in der Zschokkestraße 32 eingeladen. Oberbürgermeisterin Simone Borris, Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Magdeburger Integrationsbeauftragte Krzysztof Blau wollen über Gründe und Ablauf des geplanten Umzugs der Ausländerbehörde vom Stadtzentrum in die Neue Neustadt informieren und suchen zur Sache den Austausch mit den Einwohnern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.