Magdeburg und Umland: Viele freie Stellen - und viele Arbeitslose

In einigen Wirtschaftsbereichen werden im Raum Magdeburg besonders viele Stellen angeboten. In einem der Spitzenreiter gibt es aber auch die meisten Arbeitslosen.

Magdeburg - Trotz der teils schwierigen Lage der Wirtschaft in den vergangenen Monaten gibt es viele freie Stellen. Ein Blick in die Datenbank der Agentur für Arbeit mit den Zahlen für Dezember 2021 zeigt dabei, dass die Nachfrage in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen unterschiedlich ausfällt. Dabei unterscheidet sich das Bild in der Region nicht sonderlich.