Die Stadt will über die Dachmarke Otto entscheiden. Interessant: Es sollen - so der Stadtrat zustimmt - auch Bürger und Firmen mit guten Ideen gefördert werden.

Magdeburg will seinen Otto für die Zukunft aufstellen

Magdeburg. - Magdeburg soll sich weiter an Großem versuchen: Mit der Marke „Ottostadt“ will die Verwaltung der Landeshauptstadt künftig noch klarer die Stadt bewerben. Im Fokus stehen nicht nur strategische Kampagnen, sondern auch handfeste Unterstützung für kreative Projekte vor Ort. Das bedeutet eine Zukunft für die nicht immer unumstrittenen Otto-Kampagne Magdeburgs.