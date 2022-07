Magdeburg wird für neuen „Polizeiruf 110“ wieder zur Filmkulisse

Durch den Drehstart müssen sich Magdeburger am Mittwoch in der Rothenseer Straße auf Vollsperrungen gefasst machen.

Magdeburg - In Magdeburg wird wieder für den „Polizeiruf 110“ gedreht. Für eine Szene in der neuen Folge kann es daher am Mittwoch, 15. September, zwischen 8.30 und 13 Uhr zu kurzzeitigen Vollsperrungen in der Rothenseer Straße kommen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Gardeleger Straße und der Wasserkunststraße, teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit.