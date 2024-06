Die Wobau richtet in Magdeburg richtet eine eigene Galerie ein. Erstes Thema: der weltberühmte Aktionskünstler Joseph Beuys. Nach Banksy in der Hyparschale ein zweiter Ausstellungsknaller 2024.

Joseph Beuys. Ihm wird in Magdeburg eine Ausstellung gewidmet.

Magdeburg - Knaller in der Kunstszene: Magdeburg wird nach einer Ausstellung mit Werken von Banksy in der Hyparschale nun auch Gastgeber für Werke des weltberühmten Aktionskünstlers Joseph Beuys. Wie alles kam und was geplant ist.