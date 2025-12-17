Was bringen digitale Inhalte an Schulen außer technischem Wissen? Was soll der Aufwand? Die Magdeburger Volksstimme hat sich an der Grundschule Hegelstraße umgehört.

Magdeburg zeigt, wie digitaler Unterricht das Lernen verändern kann

Bei der Arbeit an digitalen Projekten in der Klasse 4a der Grundschule Hegelstraße in Magdeburg: Robin (9, v. l.), Pela (9), Hannah (9), Lehrer Jens Schröder, Miran (11) und Karl (10).

Magdeburg. - Was bringt die Digitalisierung der Schulen unseren Kindern – außer elektronischen Tafeln, die vielerorts inzwischen in Magdeburg zum Schulalltag gehören? Zwischen Tablet-Koffern, Medienräumen und neuen Softwareprogrammen entsteht moderner Unterricht. Doch ist das alles nur Technik-Show – oder verändert sich das Lernen wirklich? Ein Besuch an der Grundschule Hegelstraße in Magdeburg zeigt eine Schule, die den digitalen Wandel pädagogisch weitergedacht hat.