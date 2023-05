Die Magdeburger Ausländerbehörde soll von der Innenstadt in die Neustadt umziehen. Gegen den Plan der Stadtverwaltung gibt es Widerstand von Politikern, Anliegern und Mitarbeitern.

Magdeburger Ausländerbehörde: Kritik an Plänen zum Umzug nach Neue Neustadt

Regelmäßig bilden sich vor Öffnungsteit lange Schlangen vor der Magdeburger Ausländerbehörde im Breiten Weg. Die Räume am Stammsitz in der Innenstadt sind zu knapp bemessen.

Magdeburg - Aus den Augen, aus dem Sinn?“, fragt Stephen Gerhard Stehli gleich im Titel seiner Reaktion auf den Volksstimme-Bericht zum geplanten Umzug der Magdeburger Ausländerbehörde aus dem Breiten Weg in die Neustädter Höfe an der Lübecker Straße. Aus Sicht des CDU-Landtagsabgeordneten – sein Wahlkreis liegt in Magdeburg Nord – schlägt die Stadt den falschen Weg ein.