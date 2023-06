Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Sie ist so wichtig wie unsicher: Schulsozialarbeit. Speziell durch die Corona-Pandemie ist der Bedarf noch einmal gewachsen. Auch in Magdeburg. Mit dem Beschluss, die Finanzierung der Schulsozialarbeit bis 2028 sicherzustellen, setzt der Stadtrat ein deutliches Signal. Und prangert zugleich das Land an, das künftig Kommunen an der Finanzierung beteiligen will.