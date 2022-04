Magdeburger beweisen beim Iron Race, aus welchem Holz sie geschnitzt sind

Bereits wenige Meter nach dem Start wartete ein Hindernis, bestehend aus mehreren Erdgruben, die mit Wasser gefüllt waren, auf die Teilnehmer. Der Lauf wird auch als „Cross of Unity“ – Einheits-Crosslauf bezeichnet, da er am Tag der Deutschen Einheit gestartet wurde. Zeitversetzt setzten sich die Läufer jeweils in kleinen Gruppen in Bewegung.

Magdeburg - Einige Jugendliche beenden ihre Freiluftparty an der Sternbrücke, Spaziergänger flanieren am Schleinufer, beim Fischmarkt am Petriförder liegt Bratwurstduft in der Luft. Während es stadtweit eher gemächlich zugeht, steigt im Elbauenpark die Anspannung der über 550 Teilnehmer des Iron Race, des Stahl-Rennens, wie der Crosslauf übersetzt heißt. Andreas Kölb schmiert seinen Oberkörper mit Kokosnussöl ein, „das beruhigt mich, bevor es dann richtig los geht“. Der 30-Jährige weiß, wovon er spricht: Vor zwei Jahren gewann er den Hindernislauf in Blankenburg und will nun in Magdeburg „vorne mitmischen und auf jeden Fall viel Spaß haben“.