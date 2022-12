Lehrermangel und Unterrichtsausfall Magdeburger Brandbrief zur Bildung hat prominente Unterzeichner

Politiker, Unternehmer, Wissenschaftler und Eltern verbünden sich in Magdeburg zu einem Not-Appell an die Landesregierung. Sie sehen das Recht auf Bildung in Gefahr und das ganze Bundesland Sachsen-Anhalt.