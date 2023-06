Magdeburg - Mit seinen 84 Jahren möchte es Lothar Salbert sich noch einmal zu sportlichen Höchstleistungen bringen: Kann er in seiner Altersklasse Deutscher Meister im Diskuswerfen werden? Zweimal wöchentlich trainiert er auf dem Sportplatz des Magdeburger Leichtathletik Vereins Einheit (MLV) am Neuen Sülzeweg dafür. Sowohl Krafttraining als auch Techniktraining stehen auf dem Programm. Und er ist dabei in bester Gesellschaft. Denn auch der 68-jährige Hans Jürgen Haarnagel, der als Berufskraftfahrer Politiker wie Rainer Haseloff chauffierte, wollte sich mit dem Eintritt in die Rente wieder etwas mehr um seine körperliche Fitness kümmern. Zunächst trainierte er in einer altersgemischten Gruppe. So richtig wohlfühlte er sich damit aber nicht. Stattdessen bekam er schließlich die Möglichkeit, sich allein in Form

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

zu bringen. Und eines schönen Tages stand dann Lothar Salbert neben ihm und fragte, ob er mitmachen könne – zur Freude des Jüngeren, der nicht ahnte, wie viele Jahre ihm der Sportfreund schon voraus ist.