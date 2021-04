Magdeburger diskutieren über Kneipentische anstelle von Parktaschen

Der Stadtrat entscheidet am 15. April über die Stellplätze am Hasselbachplatz. Die Parkplätze sollen für die Außengastronomie genutzt werden.

Magdeburg. Wie soll es weitergehen mit der Gastronomie rund um den Hasselbachplatz? Einige angestammte Akteure hatten schon vor der Corona-Krise ihre Zapfhähne für immer zugedreht, andere ließen zwischendurch wissen, dass sie nicht wieder öffnen werden.

Einen solchen Trend möchten viele Stadträte nicht hinnehmen und haben. Ein Antrag, testweise in der Sternstraße Autostellplätze für Außengastronomie zu nutzen, hatte sowohl im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und regionale Entwicklung als auch im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr klare Mehrheiten bekommen. Am 15. April 2021 soll der Stadtrat entscheiden.

Erfahrungen für die Zukunft nutzen

Und auch über einen interfraktionellen Antrag, der das Vorhaben modifiziert. Demnach soll in der Sternstraße zwischen der Bölschestraße und dem Ende der in Richtung Buckau anschließenden gründerzeitlichen Bebauung im Jahr 2021 die Parkflächen vor den Lokalen diesen für Außengastronomie zur Verfügung gestellt werden. Die Erfahrungen aus dem Jahr 2021 sollen ausgewertet und dem Stadtrat die Schlussfolgerungen für die Folgejahre zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Auch wenn es breite Mehrheiten für die Idee zu geben scheint – eine heftige Diskussion hatte es zuvor auch im Bauausschuss gegeben. Grund: Von der Stadt liegt eine deutlich ablehnende Stellungnahme zum Ursprungsantrag vor. Der nämlich sah vor, dass der gesamte Parkstreifen für Autos gesperrt und das Parken auf die bisherige Fahrspur verlagert wird. Der gesamte rollende Verkehr sollte auf den Schienen stattfinden.

Verzicht auf komplette Spur abgelehnt

Das ist viel zu eng, und für Radfahrer im Bereich der Gleise eh zu gefährlich hieß es in der Stellungnahme. Da half auch das Argument von SPD-Stadtrat Falko Grube nichts, dass es genau so ja bereits in der Genthiner Straße in Cracau gehandhabt wird.

Tatsächlich angesäuert war er aber bezüglich eines anderen Punktes, über den Tiefbauamtsleiter Thorsten Gebhardt informierte: Mit Gastronomen werde bereits darüber gesprochen, einzelne Parktaschen zu sichern und für diese nutzbar zu machen. Die Kritik des Verfassers des ursprünglichen Antrags: Warum steht dies nicht in der Stellungnahme?

Geld aus Parkautomaten fällt weg

Unabhängig von den Gesprächen mit Gastronomen hatte Thorsten Gebhardt darauf hingewiesen, dass die Wegnahme von Stellplätzen an der Sternstraße den Druck an anderen Stellen rund um den Hasselbachplatz erhöhen werden. Und auch würden Einnahmen aus Parkgebühren für die Stadt wegfallen.

Ein über den interfraktionellen Antrag hinausgehender Vorstoß der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Madeleine Linke bekam bei Stimmgleichheit im Bauausschuss derweil keine Empfehlung für den Stadtrat. Sie wollte festschreiben lassen, dass Ladezonen für Lieferanten vorgeschrieben werden.