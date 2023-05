Die Sanierung des Magdeburger Doms schreitet weiter voran. Aktuell wird am vierten Bauabschnitt der Ostchorsanierung gearbeitet. Wie es dort weitergeht.

Die Sanierung des Ostchores des Magdeburger Doms ist in die nächste Runde gegangen: Jetzt wird am Nordquerhaus gearbeitet.

Seit mehreren Jahren schon wird am Magdeburger Dom der Ostchor saniert. Im Rahmen des ersten Bauabschnittes wurde im Jahr 2020 unter anderem mit der Restaurierung der Natursteine begonnen. Alle Wandflächen, die Brüstungen und zwei Wasserspeier waren unter anderem Teil der Arbeiten. Mittlerweile ist der vierte Bauabschnitt erreicht, die Restaurierungsarbeiten an Magdeburgs Wahrzeichen sind an die Nordseite des Doms gewandert.