Elbebadetag Magdeburger dürfen wieder im Fluss baden gehen - Forderung nach Freigabe

2022 war er ausgefallen, in diesem Sommer soll er wieder stattfinden: der Elbebadetag in Magdeburg. Die Ratsfraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz will das Badeverbot generell auflockern.