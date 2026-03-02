In einem neuen Windpark vor den Toren Magdeburgs soll das erste Bürgerwindrad der Magdeburger Energie-Genossenschaft Helionat errichtet werden. Dafür werden jetzt Anteile angeboten.

In einem neuen Windpark vor den Toren von Magdeburg soll das erste Bürgerwindrad der Helionat-Energiegenossenschaft errichtet werden.

Magdeburg. - Den größten Bürgersolarpark Sachsen-Anhalts hat die Magdeburger Energie-Genossenschaft Helionat bereits zwischen Saalestraße, Korbwerder und August-Bebel-Damm gebaut und 2016 in Betrieb genommen. Jetzt kommt ein neues Projekt hinzu: ein Bürgerwindrad, an dem sich Interessierte beteiligen können. Wie das Vorhaben genau aussieht und wann es los geht.