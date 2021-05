Magdeburger entspannen auf Wiener Art

Wohin mit den „Enzis“? Bis zum 2. Juni dürfen die Designer-Sitzmöbel noch auf dem neu gestalteten Platz vor dem Gesundheitsamt stehen bleiben, perspektivisch sollen sie einen Platz in der Innenstadt bekommen.

Gern werden die Sitzelemente, wie hier von Finn und seiner Mutti Carolin, vor dem Gesundheitsamt in der Lübecker Straße in der Neuen Neustadt zum Verweilen genutzt. Bis zum 2. Juni bleiben sie dort noch stehen.

Magdeburg - Keine öffentlichen Sitzmöbel dürften in Magdeburg für so viel Aufsehen gesorgt haben wie die „Enzis“, die ihren Ursprung im Wiener Museumsquartier haben. Ohnehin sind sie durch ihr außergewöhnliches, liegenähnliches Design in knallig orangener Farbe ein Blickfang. Doch wohin mit solch extravaganten Außenmöbeln?

2020 für das Innenstadtbelebungsprojekt „Freiraumlabor“ angeschafft, entbrannte eine Diskussion um die Weiterverwendung. Der Vorschlag der Fraktion Grüne/Future, die Sitzmöbel „Enzi“ übergangsweise auf dem Domplatz aufzustellen, ist nach langer Debatte und mehrfachen Überzeugungsversuchen abgeschmettert worden. Man stieß sich an der Optik. Knapp ein Jahr nach dem „Freiraumlabor“ im Breiten Weg kamen sie nun immerhin zum Tag der Städtebauförderung noch mal zum Einsatz. Seit dem 8. Mai sind sie der Blickfang auf dem neu gestalteten Platz am Gesundheitsamt an der Lübecker Straße 32.

Stadtrat muss über Platz für „Enzis“ in der Innenstadt entscheiden

Die „Enzis“ bleiben bis zum 2. Juni auf dem Platz stehen und sollen „eine Interaktionsfläche öffnen, neue Perspektiven auf dem Platz erzeugen und Möglichkeiten der Zusammenkunft bieten“, so die Geschäftsstraßenmanagerin Juliane Salt. Derzeit sei das Feedback sehr positiv und die auffälligen Sitzmöbel werden gut angenommen. Auf dem Platz selbst nehme das Geschäftsstraßenmanagement mitunter eine verstärkte Durchmischung der Anwohnerschaft wahr. Im Anschluss seien die „Enzis“ perspektivisch für die Umsetzung des geplanten Maßnahmenplans zur Belebung der Innenstadt vorgesehen, der aber noch durch den Stadtrat bestätigt werden muss, erklärt Stadtsprecherin Kerstin Kinszorra.