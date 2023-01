Magdeburg - Bevor Magdeburgs neuer City-Tunnel am 31. März 2023 offiziell eingeweiht und einen Tag später dann für den Verkehr freigegeben wird, proben die Magdeburger Feuerwehren in den Röhren für den Ernstfall. So auch am Sonnabend (28. Januar 2023) wieder. Ein Besuch bei der Übung.

