Der Florapark feiert sein 30-jähriges Bestehen. In den vergangenen Jahren wurde viel Geld in die Modernisierung investiert. Nun ist eine neue Centermanagerin am Ruder.

Magdeburg - Zusammen mit Landeswirtschaftsminister Sven Schulze schnitt Sylvana Weigelt am 1. September 2023 die große Torte als Startschuss der Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag des Floraparks an. Für sie schloss sich damit ein Kreis. Denn sie ist nicht nur die neue Centermanagerin in dem Einkaufszentrum. Sie war auch schon dabei, als es 1993 am Olvenstedter Graseweg eröffnet wurde. Damals noch für den Investor, wie sie erzählt.