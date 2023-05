Der Friedensplatz in der Magdeburger Innenstadt wird zum Veranstaltungsort.

Magdeburg - „Marianne - Das kleine schöne Festival“ hat Marianne Tritz, die relativ kurzfristig organisierte Veranstaltung genannt, die am 13. Mai 2023 auf dem Friedensplatz in der Magdeburger Innenstadt stattfinden wird. Natürlich hat sie sich nicht selbst als Namensgeberin genommen, sondern die junge Frau, die an diesem Tag der Hauptact sein wird.