Eine Galerie in Magdeburg, zu der auch ein historischer Park gehört, wurde beim jüngsten Unwetter schwer verwüstet. Der Sturm ließ mehrere Bäume umstürzen. So geht es dort nun weiter.

Klaus Vogler, der die Galerie in Magdeburg betreibt, zeigt die Verwüstung, die das Unwetter im Park hinterlassen hat.

Magdeburg - Nur um Haaresbreite hat der Stamm der Linde die Garage verpasst. Und auch das eigentliche Wohnhaus, die ehemalige Lippertsche Villa in Magdeburg, verfehlten die herabstürzenden Äste knapp. Alles in allem hatte Klaus Vogler also Glück im Unglück, wie er mit Galgenhumor meint. Denn die Beseitigung der umgestürzten Bäume wird einen fünfstelligen Betrag kosten. Die Hoffnung liegt nun auf der Versicherung.