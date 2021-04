Magdeburger Geschäft präsentiert Ladenregal für den Klimaschutz

Honig aus dem Schrotetal, Bienenwachstuch als Alternative zu Alu- und Frischhaltefolie oder regional angebaute Kartoffeln – diese Produkte finden sich im ersten CO2-neutralen Regal in Magdeburg. Zu finden ist dieses seit wenigen Tagen im Unverpackt-Laden von Sarah Werner in der Arndtstraße.

Eingerichtet wurde es von Joris Spindler vom Klimabonus-Projekt des BUND Sachsen-Anhalt. Dieses wird vom Bundesumweltministerium im Rahmen der Klimaschutzbemühungen der Regierung gefördert. „Beim Klimabonus geht es darum, klimafreundliches Handeln zu belohnen“, erklärt Spindler. So erhalten Kunden, die eine wiederbefüllbare Flasche erwerben, Klimagutscheine, die sie für die anderen Produkte aus dem Regal einsetzen können. Alternativ können sie auch im Café Verde im Herrenkrug vorgelegt werden.

70 Kilogramm Kohlendioxid eingespart

Warum die Nutzung solch einer Flasche von Vorteil für das Klima ist, erklärt Joris Spindler so: „Durch die Nutzung von wiederbefüllbaren Trinkflaschen wird gegenüber der Nutzung von industriell abgefülltem Mineralwasser während des Nutzungszeitraums der Flasche circa 70 Kilogramm Kohlendioxid eingespart.“ Die anderen Produkte, die im Regal stehen, werden klimaneutral oder mindestens klimafreundlich produziert.

Wenn das Regal gut angenommen wird, wäre es auch möglich, es in anderen Einrichtungen anzubringen, blickt Joris Spindler voraus. Außerdem hat die TU Dresden eine Studie erstellt, wie viel CO2 durch die Nutzung von Fahrradanhängern eingespart werden kann. Wenn diese ausgewertet ist, wird es dazu eine weitere Aktion geben, so der Projektleiter.

Drei Regionen in Deutschland dabei

Der Klimabonus ist ein Klimaschutz-Modellprojekt, das in drei Modellregionen aktiv ist. Neben Magdeburg sind Marburg/Burgwald und Chiemgau dabei. Durch die Schritte „Informieren, Reduzieren und Kompensieren“ sollen Bürgern und Unternehmen klimafreundliche Handlungsoptionen im Alltag aufgezeigt werden. In den Bereichen Ernährung, Konsum, Wohnen und Mobilität wird Handlungsbedarf gesehen.

Zusätzlich werden regionale Klimaschutzprojekte für die Renaturierung von Mooren oder die Pflanzung von Bäumen umgesetzt. So gibt es in Sachsen-Anhalt ein Torfmoor in Cheine bei Salzwedel sowie eine Anpflanzung in Beetzendorf, sagt Joris Spindler.