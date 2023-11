Magdeburg - „Du, ich, wir alle gemeinsam“, singen die Kinder der Grundschule Alt-Olvenstedt. Bei den Songzeilen handelt es sich nicht etwa um den neuesten Kinderhit, sondern um den eigenen Schulsong. Dieser wurde nach langem Üben jetzt sogar professionell aufgenommen. „Wir hatten einen Flyer im Briefkasten, dass es dieses Angebot gibt. Das fanden wir direkt spannend“, erzählt Laura Plötz, Leitende Lehrkraft der Grundschule.

Die Kinder haben mit Hilfe von Leitfragen Ideen gesammelt, worüber sie singen könnten. Besonders beliebt seinen alle Aktivitäten und Angebote gewesen, die nichts mit dem Unterricht zu tun haben, wie Plötz verrät. Dazu zählten der Hort, die Schulfeste oder der Klassenrat, der jede Woche tagt. Die Ideen wurden an die Minimusiker geschickt. Sie haben 15 Teams in ganz Deutschland verteilt, die an Grundschulen verschiedene Musikangebote machen. Unter anderem eben der eigene Schulsong, den sie mit den Ideen der Kinder schreiben und ein Playback dazu produzieren.

Magdeburger Eltern spenden für Song

Damit üben die Kinder der ersten bis vierten Klasse ihren Song, so dass sie ihn am Aufnahmetag perfekt beherrschen. Ein paar Auflockerungsübungen und schon geht es los. Nur zwei Aufnahmeversuche braucht es, bis die 160 Kinder ihren eigenen Schulsong aufgenommen haben. Sie finden: „Es ist ein richtiger Ohrwurm.“ Ihre Begeisterung für den eigenen Song steckt an. Das findet zumindest der 26-jährige Ilias Warzecha, der in die Magdeburger Grundschule kam, um den Song mit seiner professionellen Ausstattung aufzunehmen.

„Es ist wunderbar zu sehen, wie die Kinder aufblühen“, sagt er. „Die Power von so vielen Kindern zu merken ist immer wieder ein schöner Moment.“ Dass es so schnell geht wie bei den Olvenstedter Kids, habe er jedoch selten erlebt. „Wir haben den Song im Musikunterricht eingebunden. Und in den Pausen lief das Lied durch die Lautsprecher“, erzählt die leitende Lehrkraft.

Damit der Song so professionell begleitet werden kann, wurden Spenden gesammelt. Insgesamt 925 Euro hat das gekostet. Sechs Elternhaushalte und zwei Firmen haben das Geld durch Spenden zusammengetragen. Das habe sich gelohnt, findet Laura Plötz: „So ein eigener Song ist identitätsstiftend. Bei Einschulungen, Abschiedsfeiern oder Festen können die Kinder oder auch der Schulchor das Lied singen.“