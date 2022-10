Magdeburger Grüne fordern Rückbau von Autospuren auf der Strombrücke

Visualisierung des neuen Übergangs von der Magdeburger Strombrücke zur Neubaubrücke am Pylon nach aktueller Planung. Auf der Strombrücke sind vier, am Knoten sogar fünf Spuren für den Autoverkehr vorgesehen. Über den Neubau rollt es motorisiert nur auf einer Spur je Richtung.

Magdeburg - Über die Magdeburger Strombrücke soll der Autoverkehr nach deren Sanierung wieder vierspurig rollen, auf zwei Fahrbahnen je Richtung, mittig die Straßenbahn und an den Rändern Rad- und Fußwege. So ist es geplant und dafür wurde die Brücke auch einst gebaut, wenn auch schon weit vor der aktuellen Sperrung nicht mehr genutzt. Schäden am Bauwerk hatten die jahrelange Einschränkung des Verkehrs auf zwei Autospuren – eine je Richtung – zur Folge. Diese zwei Spuren seien auch künftig genug, meint die Fraktion Grüne/future! im Magdeburger Stadtrat und hat zur Ratssitzung am 6. Oktober 2022 einen entsprechenden Antrag im Gepäck.