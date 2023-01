Magdeburger Grüne wollen mehr Bäume in Stadtfeld pflanzen

In den Magdeburg-Stadtfeld sollen mehr Bäume gepflanzt werden. Die Stadtratsfraktion Grüne/future! beantragt die Aufforstung von Alleen im Stadtteil.

In der Friesenstraße in Magdeburg-Stadtfeld wurden bereits neue Bäume gepflanzt.

Magdeburg - Die Friesenstraße in Magdeburg-Stadtfeld war 2021 zwischen Goethestraße und Olvenstedter Straße grundlegend neu gebaut worden. Als letzter Schritt der Umgestaltung wurden kurz vor Weihnachten 2022 die Baumreihen beiderseits der Fahrbahn durch 21 Jungbäume ergänzt, so dass in absehbarer Zeit die Straße von einer Allee gesäumt werden wird.