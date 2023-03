Kinderbetreuung Magdeburger Horte erleben starke Nachfrage an Gymnasien

Der Bedarf an Hortplätzen in der fünften Klasse steigt in Magdeburg. Die Stadt denkt am Albert-Einstein-Gymnasium bereits an eine Erweiterung der Räumlichkeiten. Eine andere Schule berichtet jedoch das Gegenteil. So sehen die Pläne der Schulen aus.