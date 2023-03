Magdeburg - 30 Jahre ist es mittlerweile her, dass die Hubbrücke am nördlichen Ende des Wissenschaftshafens zum letzten Mal frische Farbe gesehen hat, meint Projektleiter Jens Klein von der Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung (Gise). Höchste Zeit also für einen neuen Anstrich.

