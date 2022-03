Magdeburger Impfzentrum wird Ende September geschlossen

Das Magdeburger Impfzentrum schließt Ende September. Die Stadt wird mit mobilen Impfteams noch in Bereitschaft bleiben.

Magdeburg. - Noch bietet das Impfzentrum in der Messehalle 3 freie Termine für Erst- und Zweitimpfungen. Doch allzu lange wird dies nicht mehr der Fall sein. Das Zentrum wird zum 30. September 2021 geschlossen. Bis zum 24. September sollen dort noch Impfungen möglich sein, sagt Impfstableiterin Simone Borris. „Wir planen noch verschiedene mobile Aktionen, weitere Impftermine für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahre im Impfzentrum und werden das Angebot im Zentrum selbst auf wenige Tage in der Woche reduzieren, da die Termine kaum nachgefragt werden“, so Simone Borris. Dann ist zumindest mit dem stationären Impfen Schluss.