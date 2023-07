Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - „In meine Wohnung gehen und jede Nacht im gleichen Bett schlafen“, antwortet der Magdeburger Alexander Heinrich auf die Frage, was er nach seiner Rückkehr als Erstes machen wird. Genau ein Jahr nach dem Start zu seiner Fahrradreise nach Hongkong bog er am 30. Juni 2023 gegen 15 Uhr auf den Hof der Villa Wertvoll an der Mittagstraße ein - unter dem Jubel und Applaus von Familie und Freunden, die ihn ein Jahr lang nicht gesehen hatten.