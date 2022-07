Magdeburger Kita „Bertis Biberburg“ wird 70 Jahre

Die Kindertagesstätte in Fermersleben entstand bereits 1951. 70 Jahre ist das nun schon her. Da wird es Zeit, um einmal durch die dokumentierten Erinnerungen der Jahrzehnte zu stöbern.

Magdeburg - Die Kita in der Faberstraße 31 wird nun schon 70 Jahre alt. Das sollte eigentlich groß gefeiert werden. Doch vor allem wegen der momentan noch geltenden Beschränkungen entschied sich die Kita stattdessen für ein kleineres „Zirkusfest“, das in dieser Woche stattgefunden hat. „Leider war es uns nicht möglich, über die Geschichte zu erzählen und die alten Bilder auszustellen“, sagt Kita-Leiterin Maria Brusinski. Die gesammelten Unterlagen laden jedoch förmlich zum Durchstöbern ein, denn sogar das Brigadetagebuch, in dem zum Beispiel Ausflüge des „Arbeitskollektivs“ festgehalten wurden, blieb über die Jahrzehnte erhalten.