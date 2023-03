In der Magdeburger Kita Fliederhof II wurde eine Eltern-Kind-Werkstatt zum Reparieren der Fahrräder veranstaltet. Experten verraten, worauf geachtet werden muss, um das Kinderrad verkehrssicher zu machen.

Magdeburg - Ist genug Luft in den Rädern? Funktioniert das Licht noch? Und bremsen die Bremsen noch gut genug? Diesen Fragen stellten sich Kinder und Eltern gemeinsam bei einer Aktion in der Kita Fliederhof II. Kurz bevor die Fahrradsaison wieder losgeht, hat Kita-Sozialarbeiter Felix Kähne die Eltern-Kind-Fahrradwerkstatt ins Leben gerufen. Welchen pädagogischen Wert das hat und was beim Reparieren beachtet werden muss.